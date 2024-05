Roma-Genoa, arbitra Manganiello: da nove vittorie su dieci precedenti

La Roma si gioca col Genoa un bel pezzo di stagione, sperando ancora nella Champions con qualche combinazione favorevole in arrivo dall'Atalanta. L'imperativo è anche però tenere dietro la Lazio, per cui servirà una vittoria per provare a chiudere il discorso. Il match di domenica sera alle 20.45 sarà arbitrato da Manganiello: l'Aia ha designato poi Dei Giudici e Moro come guardalinee, Cosso come IV Uomo, Paterna al Var e Pairetto come AVar. Con il fischietto di Pinerolo il bilancio è a dir poco favorevole: ben nove vittorie su dieci precedenti. L'unico ko, però, è di quelli pesanti ovvero l'1-7 in Coppa Italia con la Fiorentina. L'ultimo e unico incrocio di questa stagione è la vittoria 1-0 col Sassuolo di due mesi fa.