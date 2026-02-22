Roma-Cremonese, le probabili formazioni dei quotidiani: tornano Hermoso e Koné

Una Roma ancora alle prese con un'emergenza senza fine in attacco affronta la Cremonese di Nicola in una sfida che potrebbe rivelarsi molto importante in ottica Champions League. In caso di successo questa sera all'Olimpico nella ventiseiesima giornata di campionato, infatti, i giallorossi si porterebbero a +4 sulla Juventus a una settimana dallo scontro diretto casalingo. Gasperini deve fare a meno di Dybala, Soulé, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk ma recupera Hermoso, Koné e Wesley e non si fa intimorire dal rischio diffidati. Dietro Malen ci saranno Pellegrini e Zaragoza, ma Venturino scalpita e potrebbe essere la sorpresa dell'ultima ora.