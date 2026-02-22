Cristante, Roma-Cremonese per le 350 gare in giallorosso: è a -1 da Tommasi

Quella di questa sera non sarà una partita come le altre per Bryan Cristante. Il centrocampista e capitano della Roma infatti contro la Cremonese taglierà il traguardo delle 350 presenze in giallorosso, portandosi a -1 da un altro centrocampista che ha fatto la storia del club capitolino. Vale a dire Damiano Tommasi, protagonista dello scudetto del 2001 e attualmente undicesimo nella classifica all-time dei giocatori con più presenze nella Roma con 351 gettoni. Lo evidenzia La Gazzetta dello Sport. Successivamente il numero 4 metterà nel mirino la top 10 e un altro pezzo della storia giallorossa: Guido Masetti, decimo con 364.