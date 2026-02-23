La Roma vola e aggancia il Napoli al terzo posto in classifica. Protagonista della serata Cristante con un gol e un assist, bene anche Ndicka in difesa e prezioso in avanti con la rete del 2-0. Positiva la prova di Malen anche senza aver segnato, buoni voti per Venturino e Pisilli entrambi entrati nella ripresa.
Roma-Cremonese, le pagelle dei quotidiani: Ndicka muro e goleador. Air Cristante
IL CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6 (46' El Aynaoui 6.5); Celik 6 (85' Ziolkowski sv), Cristante 8, Koné 6.5, Wesley 6.5; Zaragoza 6 (56' Venturino 7), Pellegrini 6.5 (71' Pisilli 7); Malen 6.5. Allenatore: Gasperini 8
LA GAZZETTA DELLO SPORT
ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6 (46' El Aynaoui 6); Celik 6 (85' Ziolkowski sv), Cristante 7.5, Koné 5.5, Wesley 6; Zaragoza 6 (56' Venturino 6.5), Pellegrini 6.5 (71' Pisilli 7); Malen 7. Allenatore: Gasperini 7
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 7.5, Ghilardi 6 (46' El Aynaoui 6); Celik 5.5 (85' Ziolkowski sv), Cristante 6.5, Koné 6, Wesley 6; Zaragoza 6.5 (56' Venturino 7), Pellegrini 6 (71' Pisilli 6.5); Malen 6. Allenatore: Gasperini 7
IL TEMPO
ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6 (46' El Aynaoui 6); Celik 6 (85' Ziolkowski sv), Cristante 7.5, Koné 6, Wesley 6.5; Zaragoza 6 (56' Venturino 7), Pellegrini 6 (71' Pisilli 6.5); Malen 7. Allenatore: Gasperini 7
LEGGO
ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6 (46' El Aynaoui 6.5); Celik 6 (85' Ziolkowski sv), Cristante 7.5, Koné 6, Wesley 6.5; Zaragoza 6 (56' Venturino 6.5), Pellegrini 6 (71' Pisilli 7); Malen 7. Allenatore: Gasperini 7.5
