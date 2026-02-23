Roma-Cremonese, le pagelle dei quotidiani: Ndicka muro e goleador. Air Cristante

La Roma vola e aggancia il Napoli al terzo posto in classifica. Protagonista della serata Cristante con un gol e un assist, bene anche Ndicka in difesa e prezioso in avanti con la rete del 2-0. Positiva la prova di Malen anche senza aver segnato, buoni voti per Venturino e Pisilli entrambi entrati nella ripresa.