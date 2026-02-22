Gasperini e il siparietto sui tiri di Koné: “Ha un problema di piedi, ma migliorerà”

Una grande Roma vince e convince contro la Cremonese e sale a quota 50 punti, agganciando il Napoli e staccando la Juve. In gol Cristante, Ndicka e Pisilli, ma un tema della partita sono stati sicuramente i tiri di Manu Koné (al rientro dall'infortunio) che soprattutto nel primo tempo avrebbe potuto sbloccare la gara con maggior precisione. In conferenza stampa post-partita, proprio Gasperini ha commentato la prestazione del francese: “Ha fatto un bel tiro nel primo tempo…". Poi i cronisti gli hanno fatto notare che sarebbe uscito e il tecnico ha risposto: “Ah... ma usciva di poco? (ride, ndr), gli altri sono andati altissimi. Ha un problema di piedi, ma sono sicuro che migliorerà”.