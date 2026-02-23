Celik, niente intesa con la Roma: a giugno sarà addio. Su di lui Juve e Newcastle

Quello di Celik è sempre di più un intrigo internazionale. Il turco continua a essere inamovibile nella formazione di Gasperini, anche se il suo accordo con la Roma è in scadenza il 30 giugno, scrive Giorgio Marota su Il Corriere dello Sport. L'entourage del terzino chiede infatti uno stipendio netto da 4 milioni di euro cifra che la direzione sportiva giallorossa non ritiene sostenibile in questa rase. La proposti prevede un leggero incremento rispetto ai 2 milioni percepiti attualmente, senza però superare lo scoglio del 2,5. Nel frattempo, diverse big estere cominciano a intuire un possibile affare a titolo gratuito. Dalla Juventus ad almeno due pretendenti della Premier, come Fulham e Newcastle, senza dimenticare i rumors in arrivo dalla Bundesliga (piace allo Stoccarda).