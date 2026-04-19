Baldanzi, De Rossi scherza sul suo futuro: “Lo vado a prendere direttamente a casa”

Il Genoa respira e sorride: con l’arrivo di De Rossi, la squadra è ora a un passo dalla salvezza. La vittoria contro il Pisa ha dato un’ulteriore spinta decisiva verso la permanenza in Serie A. Tra i protagonisti di giornata anche Tommaso Baldanzi, autore dell’assist per il gol del pareggio firmato Ekhator. Il classe 2003, di proprietà della Roma, è stato poi al centro di una domanda in conferenza stampa rivolta proprio a De Rossi, riguardo al suo futuro in rossoblù, considerando il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Nel post partita, DDR ha risposto così: “All’inizio ha fatto un po’ di fatica a trovare la condizione ideale: si era infortunato ed era molto dispiaciuto per come stavano andando le cose. Per fortuna l’abbiamo recuperato e ha ritrovato il suo livello. Se c’è la possibilità che resti? Magari lo vado a prendere direttamente a casa io, questa è la mia risposta” - ha scherzato ridendo. Poi ha aggiunto, entrando nel merito della situazione: “Sappiamo che la sua squadra di proprietà è un club di livello(Roma, ndr) superiore al Genoa e conoscete tutti il mio legame con quella piazza. Fui io a portarlo lì e credo che fosse il passo giusto per la sua crescita. Ora però sta bene qui e ha bisogno di continuità per giocare, divertirsi e mostrare il suo valore. Non giudico le scelte, ma un giocatore con le sue qualità deve essere felice e avere spazio. Il mio consiglio è proprio questo”.