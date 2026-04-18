Lo striscione della Sud: “Garantite impegno e valore. La Roma è una cosa seria”

È un Roma-Atalanta con un clima più acceso che mai. Il pubblico dell'Olimpico ha accolto il gruppo squadra e non solo dopo una settimana all'insegna della tensione, dovuta principalmente allo scontro tra Gasperini e Ranieri di otto giorni fa. Il tecnico ieri ha ribadito che il pensiero deve andare al campo, con l'obiettivo di provare a centrare il traguardo Champions, e anche parte della Curva Sud ha voluto esprimere un messaggio simile. "Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all'ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. L'AS Roma è una cosa seria", recita l'enorme striscione al centro del settore, accompagnato da applausi di tutto lo stadio. "Adesso basta, la Roma prima di tutto...e di tutti!", è, invece, uno striscione più piccolo firmato dal gruppo Royalist. L'intento è chiaro: a prescindere da come finirà questa vicenda il bene della Roma deve sempre essere messo al primo posto. Non solo la Sud. Anche in Curva Nord un gruppo di tifosi ha esposto un chiaro messaggio di contestazione: "Proprietà muta, dirigenza chiacchierona. Chi pensa al bene della nostra Roma?".