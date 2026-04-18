La Roma, nel momento più complicato della stagione, torna in campo contro l'Atalanta in una sfida che può valere molto in chiave Champions League. Gasperini deve fare i conti con diverse assenze, compreso Wesley, ma recupera Mancini che parte regolarmente titolare in difesa insieme a Ndicka ed Hermoso. In mezzo Cristante ed El Aynaoui mentre a supporto di Malen ci sono El Shaarawy e Soulé.
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forzaroma news as roma Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali di Gasperini e Palladino
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Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali di Gasperini e Palladino
Il tecnico giallorosso recupera Mancini e lo manda in campo dall'inizio. Sugli esterni Celik e Rensch
Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali—
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Pisilli, Vaz, Venturino, Angelino, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disposizione: Sportiello, Pardel, Kossounou, Ahanor, Pasalic, Bernasconi, Musah, Bakker, Samardzic, Zalewski, Scamacca. Allenatore: Palladino.
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