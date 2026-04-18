Atalanta, c’è la Coppa Italia ma niente turnover: pronti Scamacca e De Ketelaere

È Roma-Atalanta uno dei big match della 33esima giornata di Serie A. Per la Roma l'occasione di superare il Como e avvicinarsi al quarto posto, per la Dea quella di ridurre il distacco di 4 punti proprio con i giallorossi e puntare al sesto posto. Sfida che precede, per i bergamaschi, la semifinale di Coppa Italia, in programma mercoledì contro la Lazio. Nonostante l'impegno - cruciale per la stagione dei nerazzurri - Palladino non sembra intenzionato a risparmiare i suoi pezzi pregiati. Pronto, dunque, l'attacco titolare con Scamacca - un gol annullato nella gara di andata contro la Roma - e De Ketelaere, insieme ad uno tra Raspadori e Zalewski. In difesa ci sono Scalvini, Djimisiti e Kolasinac, a centrocampo De Roon ed Ederson.