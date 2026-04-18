Giornata di partita per la Roma che stasera affronta l'Atalanta nella gara valida per la 33esima giornata di Serie A. Sfida cruciale per i giallorossi che con un successo staccherebbero la Dea e continuerebbero a sperare in un posto in Champions. Tante assenze per Gasperini che non recupera Wesley. Il club giallorosso ha comunicato la lista dei convocati per il match di stasera e il brasiliano è assente, recupera, invece, Niccolò Pisilli che partirà comunque dalla panchina. Out anche Dybala, Koné, Ferguson, Dovbyk e Pellegrini.
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forzaroma news as roma Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Wesley, c’è Pisilli
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Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Wesley, c’è Pisilli
Fuori anche Dybala, Koné, Ferguson, Dovbyk e Pellegrini
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
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