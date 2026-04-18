Roma-Atalanta, il pari non va giù ai tifosi: fischi alla squadra sotto la Sud

È un pari che serve a poco quello maturato questa sera all'Olimpico tra Roma e Atalanta. Alla rete nei primi minuti di Krstovic ha risposto il super gol di Hermoso nel finale di primo tempo, poche le chance di portare a casa il bottino pieno nella ripresa. Risultato che non va giù al pubblico giallorosso presente allo stadio. Al termine della gara la squadra è andata sotto la Curva Sud per ringraziare i propri tifosi, ma la risposta è stata una bordata di fischi. Dopo una settimana di tensioni la Roma aveva bisogno di un successo per ritrovare serenità e per continuare a inseguire il traguardo Champions che, adesso, rischia di complicarsi forse definitivamente. Con un successo, infatti, la Juventus (gioca domani col Bologna) andrebbe a +5 sui giallorossi, al momento fermi al sesto posto. I tifosi, nel pre gara, hanno manifestato il proprio sostegno a Gasperini, ma senza risultati l'umore è destinato a cambiare in negativo.