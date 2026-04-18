Carnesecchi: “In Serie A poche partite con questa intensità. Potevamo vincere”

Le sue parole: "Abbiamo preso gol allo scadere ma capita contro squadre così forti e così offensive"

Redazione 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 23:08)

Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match pareggiato contro la Roma. Queste le sue parole:

Un punto prezioso o un'occasione sciupata? "E' stata una grande partita, in Serie A si vedono poche gare con questa intensità e penso che il pubblico si sia divertito nonostante l'1-1. Potevano essere tre punti, abbiamo preso gol allo scadere ma capita contro squadre così forti e così offensive. Mercoledì ci sarà una partita che potrebbe dare una svolta alla stagione".

La corsa per l'Europa? "Bella, sicuramente siamo in corsa. Non ho dormito per una settimana, sabato scorso ci sono rimasto male... Mi sono sentito di aver offeso e deluso i miei compagni, avevo bisogno di una prestazione così per dimostrare a me stesso che ci sono ancora. Siamo in corsa, siamo dentro. Magari abbiamo il calendario più difficile, ma in questo momento affrontare chiunque è difficile. Vedremo".

Mercoledì sarà decisiva sia per voi sia per la Lazio? "Sicuramente, come si giocano tutto loro ci giochiamo tutto anche noi. Forse è la via più breve per arrivare all'Europa League, perché arrivarci tramite campionato in questo momento è difficile. La pressione sta su entrambe, loro sono un po' più indietro in campionato ma sarà una bella partita e non vediamo l'ora di giocarla".

CARNESECCHI A DAZN

Oggi sei il migliore in campo dopo l'errore con la Juve. "È stata una settimana brutta ma avevo voglia di riscattarmi. Sono cose che succedono, avremmo potuto riattaccarci al treno Champions ma è andata. Oggi tutti bravi, siamo felici e portiamo questo punto a Bergamo".

Cosa vi siete detti con Svilar? "Ci siamo fatti i complimenti, è stimolante giocare contro i portieri forti, mi piace il suo modo di parare, aggressivo. Gli ho fatto i complimenti".