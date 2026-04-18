Scontro Ranieri-Gasperini, i Friedkin intervengono in call: la richiesta del club

E' stata una settimana ricca di tensioni in casa Roma, ma la proprietà nonostante la distanza ha provato a stare vicina alla squadra in un momento di polemiche e scontri. Come riportato da Sky Sport, i Friedkin hanno parlato sia con Ranieri sia con Gasperini in una call. La proprietà ha chiesto al Senior Advisor e all'allenatore giallorosso di concentrarsi sull'obiettivo quarto posto, rimanendo in silenzio e senza alimentare ulteriori polemiche in questo rush finale. Per il futuro, poi, chissà: anche nelle call singole i Friedkin non si sarebbero sbilanciati verso l'uno o l'altro.