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Scontro Ranieri-Gasperini, i Friedkin intervengono in call: la richiesta del club

Scontro Ranieri-Gasperini, i Friedkin intervengono in call: la richiesta del club - immagine 1
La proprietà avrebbe chiesto ai diretti interessati di rimanere in silenzio, senza alimentare ulteriori polemiche in questo rush finale. Per il futuro, poi, chissà
Redazione

E' stata una settimana ricca di tensioni in casa Roma, ma la proprietà nonostante la distanza ha provato a stare vicina alla squadra in un momento di polemiche e scontri. Come riportato da Sky Sport, i Friedkin hanno parlato sia con Ranieri sia con Gasperini in una call. La proprietà ha chiesto al Senior Advisor e all'allenatore giallorosso di concentrarsi sull'obiettivo quarto posto, rimanendo in silenzio e senza alimentare ulteriori polemiche in questo rush finale. Per il futuro, poi, chissà: anche nelle call singole i Friedkin non si sarebbero sbilanciati verso l'uno o l'altro.

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