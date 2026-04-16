Ranieri e la Nazionale: ora la pista azzurra è più concreta che mai

Si avvicina la sfida di sabato sera tra Roma e Atalanta (calcio d'inizio ore 20:45), big match decisivo per la stagione di entrambe le squadre. I giallorossi sono ancora in corsa per la Champions e devono portare a casa i 3 punti in una sfida che sarà condizionata anche dal caos di Trigoria. Nessun cambio di programma: Gian Piero Gasperini parlerà come di consueto in conferenza stampa alla vigilia del match domani alle 13:30. Il tecnico giallorosso presenterà la gara casalinga contro la sua ex squadra, oltre ovviamente a chiarire la situazione relativa agli infortuni (difficile il recupero di Wesley e Pisilli) e quanto successo negli ultimi giorni a Trigoria.