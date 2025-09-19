Roma, -2 al derby. Gasp: “Partita particolare”. Hermoso e Wesley a rischio forfait

Manca sempre meno al derby tra Roma e Lazio, in programma domenica 21 p.v. all'Olimpico con fischio d'inizio alle 12:30 in casa biancoceleste. A meno di 48 ore dall'incontro il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN: "È una partita importante, particolare. Quello che mi auguro è che sia un derby sì combattuto, ma che ci sia un po’ più serenità fuori, prima e dopo le partite. Sarri? Sarà bello incontrarci in questo derby di Roma, mi auguro che sia una partita bella per il pubblico". Da Trigoria, però, non sembrano arrivare notizie positive: sono ancora out Hermoso e Wesley. Il primo, vittima di un problema al polpaccio (gli esami non hanno evidenziato lesione), ha lavorato a parte e punta a rientrare almeno tra i convocati. Il secondo, invece, è ancora alle prese con il virus gastrointestinale. I due sono a rischio forfait per il derby: Ferguson tornerà titolare, si scaldano Celik e Rensch. Qualcosa in più sapremo dalla conferenza di Gasperini, domani alle 13:45. Wesley insieme a Ferguson, El Aynaoui, Tsimikas, Ghilardi e Ziolkowski e allo stesso Gasp, è all'esordio nel derby della Capitale: alcuni di loro però hanno giocato altre sfide ad alto contenuto di tensione.