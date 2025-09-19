Forzaroma.info
Lazio-Roma, domani alle 13.45 la conferenza stampa di Gasperini

Il tecnico parlerà alla vigilia del derby
Domenica, alle 12:30, lo Stadio Olimpico sarà il teatro del Derby della Capitale tra Lazio e Roma, incontro valido per la quarta giornata di Serie A. Domani, alla vigilia del match, Gian Piero Gasperini terrà la consueta conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. L’appuntamento è fissato alle 13:45 nella sala stampa "Fulvio Bernardini" del centro sportivo di Trigoria. Il tecnico piemontese sarà chiamato a risolvere gli ultimi dubbi prima dell'inizio della partita.

