L'ex designatore chiarisce: "Ad esempio, se un giocatore è in fuorigioco e poi commette un grave fallo da espulsione, il rosso rimane e si riprende con il fuorigioco. Non è che la sanzione tecnica esclude quella disciplinare".

Redazione
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L'espulsione di Malen ha fatto discutere l'Italia calcistica. Sull'episodio, che ha condizionato la gara di Como, è intervenuto anche l'ex arbitro e designatore Gianluca Rocchi. "Se commetti un grave fallo di gioco o una condotta violenta, ciò che è successo prima non sana il fallo e non si può cambiare la decisione tecnica - chiarisce Rocchi a Dazn -. Ad esempio, se un giocatore è in fuorigioco e poi commette un grave fallo da espulsione, il rosso rimane e si riprende con il fuorigioco. Non è che la sanzione tecnica esclude quella disciplinare". Poi ribadisce: "Il Var è uno strumento particolare nato per correggere il chiaro ed evidente errore, che però non si può quantificare. Abbiamo cercato, quando ero designatore, di migliorare e perfezionare lo strumento. Mi sono reso conto da utente che non puoi perfezionare una cosa che di natura non è perfetta, il calcio non è perfetto. Poi mi sono accorto che la gente ha avuto un rigetto con la tecnologia. La Uefa allora ha fatto un incontro per allineare tutte le federazioni, e l’Italia sta seguendo la linea in maniera corretta, per tornare un po’ alle origini. Questo è uno strumento che va usato per la decisione importante e quindi va resa all’arbitro centrale la decisione principale. Bisogna però al tempo stesso accettare anche qualche errore, altrimenti si ritorna al punto della troppa tecnologia. Il problema è la definizione di chiaro ed evidente, o si cerca di rendere il Var più perfettibile possibile, oppure, metti la responsabilità in campo all’arbitro. In Inghilterra non hanno mai accettato la tecnologia perché hanno una filosofia di calcio diversa".

Rocchi FIGC Unveil The New Sports Justice Code

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