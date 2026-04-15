Domani andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League. In campo il Bologna di Vincenzo Italiano, chiamato a ribaltare il pesante 1-3 subito al Dall’Ara contro l’Aston Villa. Alla vigilia del match, il tecnico dei Villans Unai Emery ha parlato in conferenza stampa, mettendo in guardia i suoi dal rischio di sottovalutare i felsinei e citando come esempio la Roma: "Non è ancora archiviata la pratica. Sicuramente partiamo da un buon risultato, ma considerando la mia esperienza e visto che affrontiamo un allenatore che ha disputato tre finali negli ultimi tre anni, il rispetto è massimo. Quando hanno giocato contro la Roma, in molti pensavano che i giallorossi fossero favoriti. E invece il Bologna ha battuto una delle favorite. Il modo in cui competono, il modo in cui sono squadra, il modo in cui spingono in ogni partita. Tutto questo ci impone il massimo rispetto".