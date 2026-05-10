Gasp e la strategia sui rigori: “Dybala fa il palo, poi il pallone va a Malen”

Parma-Roma è stata decisa da un freddissimo Donyell Malen, bravo a battere Suzuki dal dischetto in pieno recupero. Un rigore pesantissimo che, in un primo momento, sembrava fosse destinato alla battuta di Paulo Dybala. La stella argentina ha tenuto il pallone davanti al dischetto per tutto il tempo, per poi cederlo a Malen all'ultimo momento. Un cambio di decisione? Assolutamente no. Solo una strategia che Gasperini ha spiegato con chiarezza nel post partita ai microfoni di Dazn: "È una tecnica... abbiamo mandato Dybala perché tutti andavano su di lui per distrarlo. Ha fatto il palo... poi ha dato la palla a Malen". Un piano vincente che mantiene la Roma in corsa per la Champions. Il tecnico ha poi continuato elogiando le qualità dell'attaccante olandese: "Malen è un ragazzo tranquillo, non molto espansivo. Si è inserito benissimo nello spogliatoio, non è un capogruppo ma è straordinario. Ha sempre questo viso sereno, ci tiene moltissimo, ha motivazioni straordinarie. È un ragazzo che ci ha alzato il livello ma siamo affezionati anche a livello umano".