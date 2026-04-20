Rensch è già a Trigoria. Allenamento in solitaria per l'inizio del ritiro estivo

Si temeva il peggio ed invece l'infortunio di Devyne Rensch è meno grave del previsto. Secondo quanto riportato da Il Tempo, dopo il problema muscolare accusato negli ultimi minuti della sfida contro l'Atalanta, il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso una lesione al flessore. Per lui solamente una piccola contrattura. Finalmente una buona notizia dall'infermeria per Gian Piero Gasperini che spera di contare sull'olandese per la prossima sfida contro il Bologna nella quale dovrebbe tornare anche Wesley.