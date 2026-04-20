Cafu è tornato a parlare di Roma. Lo ha fatto in occasione dei Laureus Award di Madrid, a margine dei quali ha affrontato diversi temi tra cui anche il difficile momento del club giallorosso: "I problemi ci sono in tutte le squadre ma il lavoro di Gasperini è stato buonissimo e non si può contestare. Speriamo che possa portare la Roma a vincere lo scudetto in un futuro prossimo". Poi sulla corsa Champions: "Sono sicuro che i giallorossi sono ancora in corsa. Ci sono ancora delle buone possibilità di arrivare quarti in campionato". Cafu ha poi proseguito entrando nel merito della vicenda Gasperini-Ranieri: "Il calcio è così bello quando vedi le partite e ti diverti. Sinceramente non mi piacciono le polemiche, a me piace divertirmi, scherzare e giocare dentro il campo. Speriamo che questa polemica possa finire il più in fretta possibile per il bene della Roma perché entrambi gli interessati devono portare tranquillità alla squadra e ai giocatori e poi sono due uomini molto maturi". Il brasiliano ha poi concluso parlando dell'esclusione dell'Italia dal Mondiale: "Sono molto amico di Gattuso e innamorato del calcio italiano e non è mai bello vedere l’Italia fuori da un Mondiale, figuriamoci vederlo per tre edizioni di fila. È vero che bisogna cambiare qualcosa nel sistema calcio italiano ma il vostro calcio ha delle potenzialità ancora grandissime. So che in questo momento è dura ma lo è anche per noi che non potremo vedere l'Italia in campo al Mondiale. La Serie A secondo me non ha una responsabilità in questo. Ho visto grandi squadre che stanno crescendo molto. La mentalità della Nazionale è diversa da quella di un campionato, cambia tutto. La Serie A per me non è colpevole di questa situazione".