Rensch al settimo cielo sui social: “La Roma non muore mai!”

Il terzino olandese celebra la super vittoria del 'Tardini' in cui è stato a dir poco decisivo con un gol e un rigore procurato nel recupero

La copertina se l'è presa il solito Malen, insieme anche a Dybala, ma a meritarla è sicuramente allo stesso modo Devyne Rensch. Il suo ingresso ha innegabilmente trascinato la Roma alla vittoria, allo stesso modo del connazionale olandese, che pure compare il doppio delle volte sul tabellino. Prima il gol del pareggio con un colpo da biliardo, poi la scaltrezza e la lucidità di rubare il tempo al difensore avversario e guadagnarsi un rigore vitale, trasformato al 101'. "La Roma non muore mai", scrive l'esterno - decisamente su di giri - in stampatello e con i cuori giallorossi su Instagram.