Roma al fotofinish: il gol di Malen è il più tardivo degli ultimi 20 anni

La Roma vince una gara al cardiopalma concretizzando una rimonta in pieno recupero grazie alle reti di Rensch e Malen. Si tratta, inoltre, delle prime due reti segnate dalla Roma oltre il 90' in questo campionato. Tre punti fondamentali che consentono alla Roma di sperare ancora in un posto in Champions League. Il gol dell'olandese è arrivato addirittura al 100:02, dopo minuti di proteste e review al Var che ha portato al cambio di decisione, in un primo momento a sfavore della Roma. Come riporta Opta, la rete di Malen diventa il gol più tardivo realizzato dai giallorossi nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07). Superato, così, il gol allo scadere di Tammy Abraham al 98.05 contro lo Spezia, nel febbraio del 2022.