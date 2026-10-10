Il Real Madrid batte 1-0 il Villareal al Bernabeu a quattro giorni dalla super-sfida di Champions contro la Roma all'Olimpico. I Blancos conquistano tre punti grazie al primo gol 'galactico' di Diomande. Da registrare l'espulsione di Vinicius a 20 minuti dal suo ingresso in campo: il brasiliano aveva segnato il gol del 2-0, annullato perché nell'azione aveva vistosamente tirato i capelli a Nathan Saliba. Rosso e Clasico a rischio, dunque, per Vincius. Hanno giocato 90 minuti, invece, Valverde (autore dell'assist per Diomande) e Mbappé, che si candidano dal 1' anche contro i giallorossi.