Tsimikas, che gaffe prima del cambio: stava per entrare con la maglia di Zaragoza

Non è stata fin qui una stagione indimenticabile per Kostas Tsimikas, arrivato in prestito dal Liverpool come riserva di lusso ma spesso protagonista di prestazioni deludenti. E, a quanto pare, al peggio non c’è mai fine. L’esterno greco, questa sera, si è reso protagonista di un siparietto che difficilmente avrà fatto piacere a Gasperini. Siamo al 77’: Rensch è costretto a uscire per un infortunio muscolare e il tecnico richiama in fretta Tsimikas per effettuare il cambio. Il giocatore si prepara a entrare, si sfila la tuta, ma si accorge all’ultimo momento che la maglia che sta indossando non è la sua, bensì quella del compagno Zaragoza - evidentemente anche troppo stretta, vista la differenza di statura. Ne consegue qualche istante di ritardo: Tsimikas è costretto a tornare in panchina per recuperare la maglia corretta con il suo nome, rallentando così il suo ingresso in campo.