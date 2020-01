Rapina una farmacia, viene arrestato e si lamenta con la polizia: “Addio derby”

“Addio Derby”. Sono state queste le parole (e il primo pensiero) di un rapinatore di 40 anni quando la polizia si è presentata nella sua casa di Pietralata per arrestarlo. Poco prima aveva derubato una farmacia in largo Beltramelli, all’inizio di via Tiburtina, prendendo in ostaggio clienti e farmacisti e portando via con sé 1500 euro in contanti. Il ladro (di fede romanista) si è sfogato con gli agenti: “Questa volte il derby lo vedo in carcere”.

Ad intervenire – riporta “Il Messaggero” – è stata una pattuglia del commissariato Sant’Ippolito che conosce il bandito, acceso tifoso giallorosso, ma anche pregiudicato. Che al momento dell’arresto, rassegnato, ha pensato come prima cosa a Roma-Lazio di oggi pomeriggio.