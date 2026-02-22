Ranieri: “I Friedkin vogliono lo Scudetto. Champions? Gasperini non ha pressioni”

Le parole dell'ex allenatore giallorosso: "Malen è arrivato al posto giusto al momento giusto e con l'allenatore giusto, ma c'è anche tanta differenza tra Premier e Serie A"

Claudio Ranieri, ex tecnico e attuale senior advisor della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match contro la Cremonese. DI seguito le sue parole:

Sono passati 10 anni da quell'impresa con Leicester: vi siete già parlati con Vardy? "No, non ci siamo più rivisti. E' bello salutarlo. Sono ricordi bellissimi, non ci si aspettava dalla squadra né da lui fare tutti quei gol. E' stato un anno travolgente".

Gasperini vuole anticipare i tempi e andare in Champions League: come ci si arriva? "La cosa importante è mettere le cose in chiaro. L'anno scorso ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a un punto dalla Champions League. Mi è sembrato logico non caricare di aspettative il nuovo allenatore che arrivasse. E' logico che tutti vogliamo andare in Champions League... i Friedkin vogliono vincere il campionato. Abbiamo trovato un allenatore che sa costruire con i giovani e con giocatori già esperti quel mix che ci vuole per fare tanto e bene".

I giocatori del campionato inglese che arrivano e fanno la differenza, come Malen, è una questione del valore del giocatore o per la differenza tra Premier e Serie A? "Entrambe. Malen è arrivato al posto giusto al momento giusto e con l'allenatore giusto, ma c'è anche tanta differenza tra Premier League e il nostro campionato. In Premier League per via dei soldi prendono giocatori giovanissimi a 50-60 milioni e non puoi competere con loro. In Premier League Malen giocava e non giocava, entrava e usciva, non ha trovato quegli spunti che invece nel campionato italiano sta trovando. E' un mix tra le due cose. Ci teniamo stretto Malen perché sta facendo davvero molto bene e ci auguriamo possa continuare su questa strada".