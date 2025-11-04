Cassano senza freni: “Soulé deve svegliarsi. Quando c’è Dybala gioca male”

Antonio Cassano ha parlato del match tra Milan e Roma di domenica durante la puntata di Viva el Futbol. L'ex attaccante giallorosso ha elogiato la prestazione della squadra di Gasperini ed ha parlato della difficile convivenza tra Soulé e Dybala: "La Roma ha comandato la partita per 70 minuti e poteva andare in vantaggio facilmente. Non meritava di perdere, il Milan gioca solo in contropiede e non meritava di vincere. La Roma ha giocato con coraggio a San Siro ma ha un grande problema: gioca senza attaccante da inizio stagione. Soulé lo stimo, ma deve svegliarsi. Sarà un caso che quando gioca insieme a Dybala non fa buone prestazioni?".