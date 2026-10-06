La sosta per le Nazionali è ormai agli sgoccioli, ma oggi è ancora tempo di scendere in campo per qualche giocatore della Roma. Tra questi c'è anche Rodrigo Mora, schierato dal 1' con il Portogallo Under 21 nella sfida contro i pari età della Repubblica Ceca. Vittoria per 2-0 per la selezione lusitana, già certa della qualificazione al prossimo Europeo in virtù del successo ottenuto contro Gibilterra, grazie alle reti di Banjaqui e Moreira. Il trequartista della Roma ha giocato 74' e il Portogallo ha confermato il primo posto nel gruppo 2 a +7 proprio sui cechi.