La selezione lusitana era comunque già certa della qualificazione al prossimo Europeo in virtù del successo ottenuto contro Gibilterra nei giorni scorsi
Rodrigo Mora: "Contenti della prestazione. Serve essere più continui nei 90 minuti"
La sosta per le Nazionali è ormai agli sgoccioli, ma oggi è ancora tempo di scendere in campo per qualche giocatore della Roma. Tra questi c'è anche Rodrigo Mora, schierato dal 1' con il Portogallo Under 21 nella sfida contro i pari età della Repubblica Ceca. Vittoria per 2-0 per la selezione lusitana, già certa della qualificazione al prossimo Europeo in virtù del successo ottenuto contro Gibilterra, grazie alle reti di Banjaqui e Moreira. Il trequartista della Roma ha giocato 74' e il Portogallo ha confermato il primo posto nel gruppo 2 a +7 proprio sui cechi.
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