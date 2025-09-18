Roma, prime indiscrezioni sulla maglia Home 2026/27: ecco i colori che avrà

Sono stati svelati in anteprima i primi dettagli della maglia Home della Roma per la stagione 2026/27. La maglia, come di consueto, sarà resa nota nel mese di maggio, ma FootyHeadlines ha già rivelato quali colori comporranno il nuovo kit dei giallorossi. Sulla divisa saranno presenti tre colori: ai più classici rosso intenso e giallo si affianca il bordeaux, presente in maniera preponderante nella maglia di casa della passata stagione. I loghi e i dettagli saranno di un giallo-arancio, così da creare contrasto con la base della maglia che sarà rossa. Saranno, dunque, mantenuti i colori tradizionali ma con alcuni aggiornamenti su tonalità e dettagli.