Il derby non è roba da bomber: solo 4 gol dal 2020. Per la Roma appena 3 negli ultimi 21

Le stracittadine della storia recente parlano di centravanti sempre meno decisivi in termini realizzativi, soprattutto per i giallorossi: il dato fa riflettere

Francesco Iucca Collaboratore 18 settembre - 13:34

Tre giorni al derby della capitale, una sfida particolarmente delicata per il momento storico in cui arriva. La Roma si affaccia alla stracittadina senza Dybala e Bailey, due degli attaccanti più importanti e in grado di garantire i numeri offensivi che in questo inizio di stagione sono mancati a Gasperini. Appena due gol segnati in tre partite, con i soli Wesley e Soulé a segno. Nessun centravanti ha quindi ancora bucato la rete, con Dovbyk al momento scivolato indietro nelle gerarchie e Ferguson ancora a caccia del suo primo gol giallorosso. Tra l'altro l'irlandese con fa gol con il suo club da quasi un anno (ottobre 2024), essendo tornato a segnare solo in nazionale. Il derby sarebbe l'occasione perfetta e più importante per sbloccarsi, anche se la storia recente dimostrerebbe tutto il contrario. Negli ultimi 7 derby infatti, nessun centravanti ha fatto gol né per la Roma né per la Lazio. L'eccezione è biancoceleste e si chiama Felipe Anderson, che il 6 novembre 2022 è andato in rete giocando nel ruolo di punta, ma chiaramente senza esserlo.

Abraham e Dzeko, due eccezioni alla regola della Roma negli ultimi 21 derby — L'ultima vera punta sul tabellino dei marcatori è stata Tammy Abraham, autore di una doppietta nel 3-0 di marzo 2022. Poi solo 8 gol complessivi nei successivi 7 derby, principalmente esterni d'attacco e centrocampisti più Romagnoli e Mancini. Anche la doppietta di Abraham è stata comunque una sorta di eccezione, visto che per arrivare a un'altra marcatura di un centravanti romanista (nel mezzo c'è stato Immobile nel 2021) bisogna tornare indietro fino al 26 gennaio 2020: a segno Dzeko e Acerbi per l'1-1 finale. Dalla stagione 2019/20, il totale è di 25 reti complessive tra Roma e Lazio in 13 stracittadine: solamente 4 volte la firma è stata del centravanti.

Continuando a ritroso, i biancocelesti hanno potuto contare sui gol di Immobile mentre i giallorossi hanno puntato praticamente sempre sui centrocampisti. Per trovare un'altra rete di un centravanti nel derby bisogna arrivare al 3 aprile 2016, il 4-1 a cui partecipò anche Dzeko, a segno anche nella stracittadina precedente. Ciò vuol dire che negli ultimi 21 scontri con la Lazio, dalle punte la Roma ha trovato solamente 3 gol (la doppietta di Abraham più la segnatura di Edin) dei 24 complessivi. Nove sono arrivati dai centrocampisti, sei dai difensori e altri sei dagli attaccanti esterni o seconde punte. Inoltre, l'ultima vittoria giallorossa in 'casa' biancoceleste è datata addirittura 4 dicembre 2016: 2-0, gol di Strootman e Nainggolan. Insomma, Evan Ferguson domenica dovrà superare più di qualche tabù, non solo individuale, per andare a esultare sotto la Curva Sud.