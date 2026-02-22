Pisilli: “L’anno scorso ero più libero. Ho lavorato per essere più maturo in campo”

Le sue parole: "Venivamo da una stagione con tre allenatori. Il mister ai centrocampisti adesso chiede più preventive"

Redazione 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 23:39)

Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Cremonese. Queste le sue parole:

Quanto è felice? "Molto, vittoria e primo gol in questa stagione in Serie A. Sono molto contento. E' sempre bellissimo e un'emozione giocare con questa maglia in questo stadio, anche oggi contro la Cremonese e di domenica sera hanno fatto sold-out e non era scontato. Questi tifosi sono un qualcosa di stupendo".

Da quando è arrivato Gasperini ha avuto un periodo importante per capirlo e ogni volta ha convinto tutti: come ha fatto? "Quando arriva un mister nuovo ci sta che qualche giocatore ci metta di più e altri meno, qualcuno già lo conosce e comprende i concetti più facilmente. Venivamo da una stagione con tre allenatori. Il mister ai centrocampisti adesso chiede più preventive, l'anno scorso potevo andare con più libertà. La mia crescita è stata diventare un giocatore più maturo rispetto alle richieste del mister".

E' vero che voleva fare il giornalista sportivo? "Preferisco fare il calciatore, però era una bella alternativa. Non direi un nome di qualcuno che mi piace in particolare, ma vedo tutto e anche il BordoCam di Dazn. Mi piace il mondo a contatto col calcio. Mi aspettate quando finisco di giocare? Va bene".

PISILLI IN CONFERENZA STAMPA

Quanto ti sta aiutando Gasperini? “Cerco di migliorare sotto tutti gli aspetti e il tiro è uno di questi. Tutti sappiamo la storia di Gasperini, abbiamo assimilato cosa ci chiede e il lavoro sta dando i suoi frutti. Andiamo avanti per la nostra strada”.

In che cosa ti senti più incisivo? Hai rubato qualcosa a Koné e Cristante? “Sto giocando di più e sono contento. Nel periodo che ho giocato di meno ho cercato di allenarmi al massimo e rubare qualcosa agli altri. Ho cercato di diventare un giocatore più maturo”.

Quanto è importante la linea verde? Stai pensando già a Roma-Juventus? “Noi giovani siamo importanti se portiamo un contributo alla squadra. I giovani possono dare freschezza, poi ci sono dei lati negativi come l’inesperienza. Cerchiamo di dare il massimo. Siamo tutti bravissimi ragazzi e ci alleniamo al 100%. Abbiamo una settimana di tempo per preparare la sfida con la Juventus e sentiremo quello che ci chiede il mister”.