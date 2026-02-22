Evan Ndicka ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Cremonese. Queste le sue parole:
Ndicka: “Siamo pronti per la lotta Champions. Speriamo di battere la Juventus”
Non solo il gol, avete anche la miglior difesa. "Facciamo un grande lavoro anche con Svilar, siamo contenti".
Ha sentito il tocco di Cristante sul suo gol? "L'ho visto, l'ho visto, l'ho sentito anche poi".
Siete ancora più in lotta per la Champions dopo questa vittoria? "Siamo pronti, oggi abbiamo vinto e speriamo di fare la stessa cosa la prossima settimana contro la Juve".
