Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Cremonese. Queste le sue parole:
Cristante: “Ora si decide il nostro futuro e ci faremo trovare pronti”
Questa vittoria aveva un peso diverso? "Sapevamo che era una partita importantissima, iniziano a esserle tutte ma vedendo anche gli altri risultati era importante portala a casa".
Ndicka ha detto di aver sentito il tuo tocco per il suo gol. "Per fortuna che Ndicka l'ha visto, sennò non la prendeva. Più bello il gol o l'assist? Il gol, l'ha sbloccata ed era importante".
C'è la percezione che quest'anno la Roma sia più forte delle concorrenti per la Champions? "Stiamo bene, stiamo crescendo. Stiamo facendo un ottimo campionato fin qui, ma adesso si decide tutto e arrivano le partite importanti che valgono doppio. Quanto accaduto finora conta poco, l'importante è posizionarsi lì e ora c'è lo sprint finale. Ci faremo trovare pronti".
