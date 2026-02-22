Cristante: “Ora si decide il nostro futuro e ci faremo trovare pronti”

Questa vittoria aveva un peso diverso? "Sapevamo che era una partita importantissima, iniziano a esserle tutte ma vedendo anche gli altri risultati era importante portala a casa".

C'è la percezione che quest'anno la Roma sia più forte delle concorrenti per la Champions? "Stiamo bene, stiamo crescendo. Stiamo facendo un ottimo campionato fin qui, ma adesso si decide tutto e arrivano le partite importanti che valgono doppio. Quanto accaduto finora conta poco, l'importante è posizionarsi lì e ora c'è lo sprint finale. Ci faremo trovare pronti".