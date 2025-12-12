Pisacane: “Folorunsho era dispiaciuto, ma non è stato uno spettacolo piacevole”

La brutta prestazione della Roma a Cagliari non è stata piacevole da vedere, così come non lo è stato un episodio che ha attirato l’attenzione: il diverbio tra Folorunsho ed Hermoso. Il centrocampista cagliaritano si è reso protagonista di insulti sessisti rivolti allo spagnolo, rimasti però impuniti dal giudice sportivo. A distanza di qualche giorno, sull’accaduto è tornato a parlare l’allenatore Pisacane in conferenza stampa: “Folorunsho era molto dispiaciuto. Si è reso subito conto dell’errore, sa che non è stato un bel gesto e si è scusato. È qualcosa che non lo rappresenta e non ci rappresenta. Tutti gli vogliono bene e lui si è sempre comportato bene. Da questa esperienza potrà fare tesoro, è un ragazzo incredibile, forse un po’ troppo spontaneo. Non è stata una scena piacevole da vedere.”