Roma-Torino, al via la vendita dei biglietti: ecco tutte le info

Martedì 13 gennaio alle 21 la Roma affronterà il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il club giallorosso ha annunciato l’avvio della vendita libera dei biglietti, offrendo ai tifosi la possibilità di sostenere la squadra in un match decisivo. I prezzi dei tagliandi sono: Curva Sud 30 euro, Curva Nord 24 euro, distinti Sud-Est 40 euro, Nord-Est 34 euro e Nord-Ovest 29 euro. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della Roma e presso i punti vendita autorizzati. Se i giallorossi dovessero vincere, affronterebbero l'Inter ai quarti di finale. Ma, la sfida, non si disputerà a San Siro, ma allo U-power Stadium di Monza.