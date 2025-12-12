Brighton, Hurzeler: “Ferguson lo seguiamo con attenzione, è sempre un’opzione per noi”

Ieri Ferguson si è riscoperto grande nella pioggia incessante di Glasgow. Sarà stata l’aria di casa, anche se la Scozia non è la sua Irlanda, ma Evan ha finalmente mostrato quanto ci si aspettava da lui fin dal suo arrivo nella Capitale, e forse ha aperto un nuovo capitolo della sua avventura giallorossa. Negli ultimi giorni erano circolate voci su un possibile ritorno anticipato in Inghilterra, e anche il tecnico del Brighton, Fabian Hurzeler, non aveva escluso questa possibilità. Oggi, durante la conferenza pre-match con il Liverpool, è tornato a parlare dell'attaccante irlandese: “Evan è un nostro giocatore, ecco perché sarà sempre un’opzione. Al momento è in prestito, ma lo seguiamo con attenzione. Siamo contenti della sua prestazione di ieri, e ovviamente lo monitoriamo". Il tecnico ha inoltre confermato che l’attaccante Stefanos Tzimas sarà fuori per tutta la stagione. Ferguson si è preso la scena con la Roma per una notte, ma il richiamo del Brighton resta forte. Dicembre rimane il mese chiave per fare maggiore chiarezza sul suo futuro, e ogni prestazione potrebbe cambiare le prospettive del giovane irlandese.