Perotti: “Con Spalletti ho litigato di brutto. Sono pochi quelli che non l’hanno fatto”

Diego Perotti, ex attaccante della Roma, è tornato a parlare del suo passato in giallorosso e del rapporto con mister Spalletti. Di seguito un estratto delle sue parole ai microfoni del podcast "Calcio selvaggio": "Allenatori? Ho litigato con 13 su 15 di quelli che ho avuto. Con Spalletti ho litigato, e pure di brutto. Penso siano pochi quelli che non hanno litigato con lui. Per me rimane forte. Se dovevo entrare in campo, mi ammazzavo per lui. Poi magari non ci parlavamo". E ha poi concluso: "Il calcio è anche quello, è il riuscire a separare la parte emotiva con la parte lavorativa, perché questo alla fine è un lavoro. Ci sono tante sfumature che si devono giudicare e non solo un risultato o una giocata".