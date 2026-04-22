Percassi: “Gasp emozionato? Con lui 9 anni straordinari. Ma ora pensiamo al presente”

"Abbiamo vissuto momenti molto importanti, con lui sono stati 9 anni straordinari", Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è tornato a parlare del rapporto con Gasperini. Nove stagioni in cui la Dea è migliorata di anno in anno, vincendo anche un'Europa League. Prima della partita di Coppa Italia con la Lazio, il dirigente ha commentato anche le emozioni che hanno travolto Gasp quando ha scelto di lasciare la conferenza stampa ricordando il rapporto con Antonio Percassi: "È normale lasciarsi alle emozioni, ma il calcio non lascia tempo e ora siamo concentrati sul presente e sul futuro".