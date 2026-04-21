Gasperini e Ranieri si ignorano da dieci giorni, l'allenatore non ha risposto alle accuse e non avrà bisogno di farlo alla luce del sostegno di Friedkin, scrive Il Corriere dello Sport. La proprietà, d'altro canto, stima profondamente Sir Claudio e vorrebbe evitare strappi, ma andando avanti con Gasp il consulente esterno dovrà allontanarsi ulteriormente dalle dinamiche di squadra. La rivoluzione prevista a giugno non toccherà soltanto la squadra. Grandi cambiamenti avverranno pure all'interno della società e, non a caso, sono in corso delle valutazioni sul ds Massara, con cui il tecnico non è mai andato davvero d'accordo. Nella Roma non c'è un amministratore delegato (nel tempo sono stati sondati Perrelli, Antonello, Uncini Manganelli), non esiste un direttore generale e neppure un uomo che coordini l'area tecnica e sportiva.