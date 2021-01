Pellegrini: “Vincere aiuta a risolvere i problemi. Siamo maghi nel buttare al vento quanto costruito”

Nel prepartita di Roma-Spezia, 19° giornata del campionato di Serie A, ha parlato Lorenzo Pellegrini. Queste le sue dichiarazioni:

LORENZO PELLEGRINI A SKY SPORT

Hai un problema al flessore: hai scelto di non tirarti indietro per Fonseca in una gara decisiva per il suo futuro?

Semplicemente abbiamo valutato il da farsi. Ci sono tanti infortuni oggi, non è un problema che mi avrebbe costretto a non giocare e mi sono messo a disposizione come fanno tutti i miei compagni.

Sarai capitano oggi, non c’è Dzeko: si può ricomporre il rapporto con Fonseca?

Non penso che si debba parlare di questo, siamo molto uniti come ha confermato il mister e dobbiamo vincere oggi perché vincere aiuta sempre a risolvere i problemi, ammesso ce ne siano.

LORENZO PELLEGRINI A ROMA TV

La cosa più importante ora è ritrovare concentrazione.

Sì, assolutamente. Non dobbiamo sentire nulla di quello che viene detto all’esterno. Vogliamo essere uniti e vogliamo vincere oggi così da risolvere ogni problema con una vittoria

Avevate pareggiato bene con l’Inter, poi due sconfitte pesanti. Non si può buttare però al vento tutto quanto quello che la squadra ha costruito.

Noi siamo i maghi nel buttare al vento quanto si è costruito. Noi oggi dobbiamo dimostrare che nello spogliatoio c’è compattezza e mettere in campo tutto.

Contro lo Spezia non sarà semplice.

Loro sono un’ottima squadra, lo dimostra quello che stanno facendo in campionato. In Coppa dovevamo vincere, abbiamo avuto la possibilità. Oggi dobbiamo vincere, stop.