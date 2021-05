Pellegrini out con lo Spezia, Pinto lavora per i rinnovi. Zaniolo, test ok

La questione più urgente è quella legata a Mkhitaryan: in cuor suo la decisione l'ha già presa. Vuole restare alla Roma, ma chiede un aumento

Zaniolo oggi ha svolto alcuni test a Villa Stuart, propedeutici a una visita di controllo che sosterrà con il Professor Fink in Austria, che verrà pianificata nei prossimi giorni. Si aspetta intanto il via libera per poter iniziare gli allenamenti insieme ai compagni con la prima squadra. Anche se il rientro in campo era previsto entro la fine di questa stagione, l'agente Claudio Vigorelli afferma a Gazzetta.it: "Non parlerei di ritardi. Con Nicoló è stata fatta una scelta perché nessuno aveva voglia di stabilire record. Tutti i test che ha fatto finora sono sempre stati in linea con le aspettative. È normale che Nicoló scalpiti, il suo è un sentimento sano che testimonia quanto voglia abbia di ricominciare. Intanto si ferma Lorenzo Pellegrini . Gli esami strumentali effettuati questa mattina a Villa Stuart hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra, rimediata durante il derby con la Lazio. Per il numero 7 saranno necessari 15 i giorni di stop che lo costringeranno a saltare la partita con lo Spezia. A Trigoria Fonseca prepara insieme alla squadra l'ultima partita di campionato: hanno svolto lavoro individuale Veretout, Spinazzola, Smalling, Calafiori, Carles Perez, Diawara, Pellegrini e Ibanez.

Oggi il procuratore di Daniel Fuzato, Diego Tavano, ha incontrato Tiago Pinto e ha parlato del futuro del portiere giallorosso. Le belle parate nel derby hanno fatto sognare i tifosi giallorossi, che ora pensano a una possibile conferma del portiere, che con Mourinho potrebbe rimanere anche come secondo a uno tra Rui Patricio del Wolverhampton, che sembra il preferito di Mourinho, PierluigiGollini dell'Atalanta, Juan Musso dell'Udinese, Marco Silvestri dell'Hellas Verona e AlessioCragno del Cagliari, scrive il Corriere della Sera. Il vero nome nuovo, però, è quello del portiere venticinquenne del Lille Maignan.Con Mourinho potrebbe essere messo in discussione anche il futuro di Kluivert, in prestito al Lipsia. L'olandese però sembra intenzionato a voler rimanere in Bundesliga: ieri sotto una sua foto su Instagram ha scritto: "Spero di vedervi nella prossima stagione". In questi giorni si parla anche dei rinnovi di Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan e Jordan Veretout. Pinto ha già cominciato ad incontrare gli agenti dei calciatori a Trigoria per sondare le richieste di ognuno. A tutti ha ripetuto però la stessa cosa: la società vuole ridurre il monte ingaggi. La questione più urgente è quella legata a Mkhitaryan. La clausola per il prolungamento dell'armeno scadrà il 31 maggio. In cuor suo la decisione Micki l'ha già presa. Vuole restare alla Roma, ma chiede un aumento.