Roma, l’agente di Fuzato a colloquio con Pinto: si pianifica il futuro

Le belle parate nel derby hanno fatto sognare i tifosi giallorossi, che ora pensano a una possibile conferma del portiere

Sono settimane decisive per il futuro di Daniel Fuzato. Con l'arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma tutte le carte sono state rimescolate. Oggi il procuratore del brasiliano, Diego Tavano, ha incontrato Tiago Pinto e ha parlato del futuro del portiere giallorosso. Visto l'infortunio di Pau Lopez e le condizioni non buone di Mirante, Fuzato ha giocato da titolare nelle ultime quattro partite, trovando due clean sheet contro Crotone e Lazio e 5 gol incassati da Inter e Sampdoria. Le belle parate nel derby hanno fatto sognare i tifosi giallorossi, che ora pensano a una possibile conferma del portiere. Dopo le grandi prestazioni di un altro giovane come Ebrima Darboe, l'obiettivo potrebbe essere quello di far crescere questi calciatori sotto una guida importante come quella di Mourinho. Presto si saprà di più.