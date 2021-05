Roma, lesione per Pellegrini: salta l’ultima con lo Spezia

Stop di 15 giorni per il capitano giallorosso che salta l'ultima di campionato.

Paulo Fonseca dovrà fare a meno del suo capitano nell'ultima giornata di campionato. Gli esami strumentali effettuati questa mattina da Lorenzo Pellegrini hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra, rimediata durante il derby con la Lazio. Per il numero 7 saranno necessari 15 i giorni di stop che lo costringeranno a saltare la partita con lo Spezia, che sarà decisiva per la Roma in ottica qualificazione Conference League. Pellegrini sarà out anche per l'amichevole dell'Italia contro San Marino. Il suo rientro è previsto per l'inizio dell'Europeo. La sua convocazione non dovrebbe essere in dubbio.