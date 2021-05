Zaniolo, test a Villa Stuart in attesa della visita col Professor Fink

La visita sarà programmata in settimana: si aspetta il via libera per gli allenamenti con il gruppo

Inizialmente si pensava che Zaniolo potesse fare almeno un'apparizione in campionato dopo l'infortunio dello scorso settembre, ma così non sarà. Il numero 22 oggi ha svolto alcuni test a Villa Stuart, propedeutici a una visita di controllo che sosterrà con il Professor Fink in Austria, che verrà pianificata nei prossimi giorni. Si aspetta intanto il via libera per poter iniziare gli allenamenti insieme ai compagni con la prima squadra. Il coronavirus ha rallentato il recupero del gioiellino giallorosso, anche se nel periodo di quarantena Zaniolo si è allenato tutti i giorni a casa: ad aprile era in programma una partita con la Primavera, invece con i ragazzi di Alberto De Rossi ha svolto solamente alcuni allenamenti.