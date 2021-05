Roma, scatta il piano rinnovi: da Pellegrini a Veretout, ecco l’agenda di Pinto

Il gm dovrà sistemare alcune situazioni urgenti prima di tuffarsi nella finestra di mercato

Valerio Salviani

Ci sono questioni che non possono più aspettare, come quella dei rinnovi di Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan. Altre che stanno in agenda, ma che sono più attese dai diretti interessati che volute dalla Roma, come il prolungamento di Jordan Veretout. Fatto sta, che prima di tuffarsi anima e corpo nella finestra di calciomercato, Tiago Pinto dovrà regolare la questione rinnovi di contratto. Il gm ha già cominciato ad incontrare gli agenti dei calciatori a Trigoria per sondare le richieste di ognuno. A tutti ha ripetuto però la stessa cosa: la società vuole ridurre il monte ingaggi. Tradotto, chiedere la luna in questo momento è vietato.

Rinnovi Roma, il punto su Mkhitaryan e Pellegrini

Si parte dalla questione più urgente, quella del rinnovo di Mkhitaryan. La clausola per il prolungamento dell'armeno scadrà il 31 maggio. In cuor suo la decisione Micki l'ha già presa. Vuole restare alla Roma, ma chiede un aumento. I numeri da top player (14 gol e 13 assist) gli hanno messo in mano il coltello dalla parte del manico. La scadenza del 31 non è una vera e propria deadline. Le parti possono accordarsi anche a giugno, ma nessuno vuole perdere tempo. Raiola, che resterà legato alla Roma con Calafiori e dovrà gestire il futuro di Kluivert (tornerà dopo il prestito al Lipsia), non ha intenzione di rovinarsi i rapporti con i giallorossi. Ma sta facendo il suo lavoro e ha ascoltato le offerte che sono arrivate per l'ex Arsenal, che non sarà in alcun modo influenzato sulla decisione finale. Chiusa la questione Mkhitaryan, si passerà a Pellegrini, che aspetta il prolungamento ormai da due anni, ma ha dovuto fare i conti prima con l'addio di Pallotta e poi con la pandemia, che hanno lo hanno messo in stand-by. La questione del ridimensionamento del tetto ingaggi non interessa al numero 7, che al tavolo delle trattative chiede un aumento sostanzioso. È il capitano e sarà centrale anche nella Roma di Mourinho. Per il momento non è fissata una data per incontrarsi, ma non si andrà oltre la seconda settimana di giugno. La clausola da 30 milioni è ancora valida e nel 2022 sarà svincolato. Questa sarà necessariamente l'estate decisiva per decidere il suo futuro.

Da Villar a Veretout: tutti gli appuntamenti di Pinto

La questione Veretout sarà gestita con molta attenzione dalla Roma. I Friedkin vorrebbero tenerlo, ma a meno di barricate costruite da Mourinho, il francese non sarà un incedibile. Il suo agente Mario Giuffredi spinge per un aumento di stipendio, ma con altri tre anni di contratto davanti non è una questione così urgente per Pinto. Il gm deve calibrare con attenzione le sue mosse. Accontentare un giocatore, potrebbe essere rischioso e farebbe scattare un effetto domino con gli altri agenti. Di rinnovo si è parlato anche con Giuseppe Riso, agente di Gianluca Mancini, ma come per Veretout non è una priorità. Situazione diversa per Villar. Nonostante il calo di rendimento nel finale di stagione, la Roma crede ancora nel centrocampista spagnolo e vorrebbe blindarlo. Il suo agente Luis Gomez spera di volare presto in Italia per incontrare la Roma e provare a trovare un'intesa. L'obiettivo di tutte le parti è andare avanti insieme. Chi invece è certo di firmare presto un nuovo contratto è Darboe. Il classe 2001 farà parte della prima squadra nella prossima stagione e la Roma pensa di riconoscergli uno stipendio più adeguato. Al momento guadagna 50mila euro all'anno, trovare un nuovo accordo non sarà complicato.