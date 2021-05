Il papà di Scamacca entra a Trigoria con la spranga: minacce e danni

Pomeriggio di paura nel centro sportivo della Roma, dove ieri intorno alle 19.30 ha fatto irruzione il padre dell'attaccante del Genoa minacciando tra gli altri anche alcuni ragazzini del settore giovanile

Pomeriggio di paura a Trigoria. Ieri intorno alle 19.30 un uomo armato di spranga ha fatto irruzione nel centro sportivo della Roma e ha minacciato i presenti, compresi alcuni ragazzini del settore giovanile rimasti traumatizzati dall'accaduto. Come riporta Il Corriere della Sera, prima di essere bloccato, l'uomo ha danneggiato alcune automobili parcheggiate all'ingresso (pare quelle di Tiago Pinto, Lombardo e De Sanctis). Gli uomini della sicurezza hanno prima tentato di tranquillizzare l'aggressore e poi hanno chiamato la polizia. La sua identità, che si è scoperta solo in un secondo momento, ha lasciato tutti senza parole: si tratta di Emiliano Scamacca, papà di Gianluca, attaccante del Genoa con un passato nelle giovanili della Roma. Non sono ancora noti i motivi del gesto folle dell'uomo, che è stato denunciato e fermato dalla polizia del commissariato Esposizione-Eur.