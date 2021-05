Kluivert ai tifosi del Lipsia: “Spero di rivedervi nella prossima stagione”

Con l'arrivo di Mourinho il futuro dell'olandese potrebbe cambiare

Tra acquisti e cessioni, nel prossimo calciomercato bisognerà valutare molti calciatori che rientrano dai prestiti. Uno di questi è Kluivert, che ieri sotto una sua foto su Instagram, rivolgendosi ai tifosi del Lipsia ha scritto: "Spero di vedervi nella prossima stagione". Ad aprile l'olandese aveva detto di voler rimanere in Germania e tutto sta nelle mani del club di Bundesliga, anche se ora nella Capitale le cose potrebbero cambiare con l'arrivo di Mourinho. Il tecnico portoghese non ha mai nascosto la sua ammirazione per Kluivert, chissà che non possa puntare sull'ex Ajax per la prossima stagione.