Trigoria, individuale per Ibanez e Pellegrini

I giallorossi si sono ritrovati al centro sportivo dopo la vittoria nel derby

Nicolò Zaniolo : lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, stagione finita Riccardo Calafiori : infortunio all'adduttore della coscia destra, in dubbio con lo Spezia Leonardo Spinazzola : lesione al flessore sinistro, in dubbio con lo Spezia Jordan Veretout : lesione flessore destro, stagione finista Pau Lopez : lussazione spalla sinistra, stagione finita Amadou Diawara: riacutizzarsi del fastidio al pube, verso il forfait con la Lazio Chris Smalling : fastidio al flessore sinistro, in dubbio per lo Spezia. Lorenzo Pellegrini : lesione di primo grado alla gamba sinistra, stagione finita. Roger Ibanez , uscito contro la Lazio per un problema al flessore della gamba destra, stagione finita

CRONACA ALLENAMENTO - Lavoro individuale per Veretout, Spinazzola, Smalling, Diawara, Pellegrini e Ibanez. Zaniolo oggi ha sostenuto alcuni test a Villa Stuart, propedeutici a una visita di controllo che sosterrà in Austria con il Prof. Fink e che verrà pianificata nei prossimi giorni.

La probabile formazione di Spezia-Roma- Contro lo Spezia Fonseca non avrà Pellegrini e Ibanez che si aggiungono alla lunga lista degli infortunati. Il mister confermerà il 4-2-3-1 delle ultime partite: in porta ancora spazio a Fuzato; davanti a lui la difesa composta da Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Bruno Peres. In mediana potrebbe giocare Villar insieme a Darboe, mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Pedro al posto dell'infortunato Pellegrini con Mkhitaryan ed El Shaarawy. In attacco possibile spazio per Mayoral con Dzeko che partirebbe dalla panchina.